Он поблагодарил всех людей, которые прилагают усилия для достижения победы.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обратился к украинцам.

Его обращение опубликовал Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

По его словам, нападения оккупантов на людей и обстрелы жилых районов реактивной артиллерией и ракетами можно объяснить только демонической яростью.

"Первый день весны стал шестым днем несокрушимого сопротивления Украины российской агрессии. Благодаря выдержке, взаимной помощи, героизму и жертвенности миллионов людей сломан план врага быстро захватить столицу и уничтожить нашу государственность. Весь цивилизованный мир с восхищением смотрит на непоколебимость нашего противостояния тирании", - говорится в заявлении.

Он назвал атаки на украинские города актами государственного терроризма и преступлениями против человечности.

"Сегодня мы узнали о возможной ракетной атаке даже на духовное сердце Украины – Святую Софию. Также ракеты во время обстрела телебашни попали в Бабий Яр – место уничтожения нацистами десятков тысяч мирных людей в годы Второй Мировой войны. Сегодня там снова пролилась кровь - уже от рук русских преступников. Всем, кто погиб в борьбе за свободу и независимость Украины, всем жертвам российского нападения – вечная память! Пусть души их покоятся с праведниками", - написал он.

Епифаний отметил, что украинцев ждет тяжелая борьба, однако они уже побеждают.

"Впереди у нас еще тяжелая борьба, но уже сейчас каждому, кроме разве что самого Путина, понятно – Украина побеждает. Побеждает благодаря несокрушимости духа, необычайной жертвенности, благодаря силе любви. Ведь эта сила, которая объединяет нас с Богом и с ближними – не может быть преодолена никаким оружием", - подчеркнул он.

Также предстоятель ПЦУ поблагодарил защитников Украины, медиков и других людей, которые прилагают усилия для достижения победы.

"Призываю на всех вас благословение Всевышнего Бога и благодать Его да пребывает с вами! Боже Великий, единый, нам Украину храни!"- написал он.

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