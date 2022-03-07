Французский министр спрогнозировал развитие войны в Украине.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что верит в победу Украины в войне с Россией.

Об этом глава французского МИД заявил в эфире телеканала France 5, цитирует DW.

"Считаю, что Украина одержит победу. Уже в течение десяти дней больше всего поражает сопротивление Украины в таких масштабах, которых эксперты не могли себе представить", - заявил Ле Дриан.

Министр отметил, что цена войны станет невыносимой для России.

"Президент Путин в какой - то момент будет поставлен перед выбором: либо получить существенные последствия для функционирования России, либо начать переговоры", - добавил он.

Ле Дриан выразил уверенность, что западные санкции против РФ в долгосрочной перспективе будут сдерживать Путина от дальнейшей агрессии.

Напомним, 24 февраля рано утром войска РФ ворвалась на украинскую территорию. Позже Верховная Рада поддержала введение нашей стране военного положения.

Противник атаковал военные объекты, а затем использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, в частности, не раз был обстрелян Киев, Харьков и Мариуполь.

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