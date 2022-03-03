Уже вторую неделю российские войска несут значительные потери.

Служба безопасности Украины перехватила один из разговоров российских ОМОНовцев, которые обсуждали ситуацию под Гостомелем.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Телеграмм.

"Мы ехали все в одной колонне: красноярцы первыми, наши вторыми, за нами кемеровские, за кемеровскими – кемеровский СОБР. Красноярцев разбили вообще "в дым" из танков, из минометов. Наших разбили. Кемера успели отскочить и убежать. Но и у них - один 200-ый и три 300-е. О наших вообще ничего не известно. Сколько там "наваляло" нашим, никто не знает", - рассказал оккупант.

В СБУ уточнили, что оккупанты назвали войну в Украине "спецоперацией" и отвели на нее 3 дня.

Вас также могут заинтересовать новости: