Так, отмечают в ОП, каждый день для нас - это новые победы и усиление веры в собственные силы.

Украина осуществляет удачную оборонительную операцию, каждый день для нас -это новые победы и усиление веры в собственные силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.

Арестович отметил, что важно сейчас всем сохранять оптимистичный настрой.

"Бояться нечего. Мы осуществляем удачную оборонительную операцию и надо помнить, что каждый день для противника - это новые потери, в том числе и потери веры в собственные силы. А каждый день для нас - это новые победы и усиление веры в собственные силы", - сказал он.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о некотором отступлении врага от Киева.