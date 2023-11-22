Сейчас на шахтах ДТЭК под землей работают около 400 женщин/

Через недостаток мужчин, которые воюют с российскими оккупантами, украинские шахты активно нанимают на тяжелые работы женщин.

Об этом говорится в материале Reuters. В статье приводится пример угольного предприятия на востоке Украины, которое испытало огромную нехватку персонала после того, как более тысячи работников отправились воевать против вторжения России.

"Его ответом было позволить женщинам работать под землей впервые в своей истории. Более сотни поддержали предложение", - сказано в сообщении.

Из тысячи шахтеров этого рудника и близлежащего предприятия-близнеца, которые пошли воевать, 42 были убиты. В ДТЭК отмечают, что около 3 тысяч из 20 тысяч шахтеров сейчас воюют на фронте.

"Хотя некоторые женщины работали на шахтах до войны, правительство запрещало им работать под землей, поскольку считало эту работу слишком физически тяжелой, действующей еще с советских времен. После отмены этого запрета во время войны сейчас на шахтах ДТЭК под землей работают около 400 женщин, хотя это лишь 2,5% от общего количества подземных работников", - говорится в статье.

ДТЭК говорит, что не имеет угольных шахт в России

Как сообщал УНИАН, ранее в ДТЭК опровергли информацию о якобы наличии угольных шахт в России. Отмечается, что компания окончательно лишилась всех своих угольных активов в стране-агрессоре в 2021 году. Соответствующее заявление компания сделала 15 ноября.

Там подчеркнули, что решили продать все свои шахты в Ростовской области еще в 2014 году, когда Россия захватила украинский Крым.

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