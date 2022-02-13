Работы проводятся в связи с незаконным закрытием морского района для проведения боевых учений Российской Федерацией в исключительной морской экономической зоне Украины.

Из-за незаконного блокирования черноморских портов Украина ищет морские коридоры для безопасного плавания судов.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, предприятие Госгидрография проводит внеплановые промеры глубин для уточнения характера и структуры рельефа дна в северо-западной части Черного моря. Они будут выполняться до 14 февраля 2022 года включительно.

Работы проводятся в связи с незаконным закрытием морского района для проведения боевых учений Российской Федерацией в исключительной морской экономической зоне Украины.

"В ситуации грубого нарушения Российской Федерацией норм международного права, наша задача — предупреждать риски, защищать критическую инфраструктуру, а также обеспечивать полноценное выполнение наших торговых обязательств.

Читайте такжеВ Пентагоне не подтвердили информацию о нападении РФ на Украину 16 февраляМы делаем сейчас все, чтобы не допустить любые попытки блокирования украинской логистики, в том числе морем или небом. Именно экономическая и социальная стабильность в стране является лучшим инструментом противодействия информационной войне, в частности сеянию паники", — говорит министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Результаты гидрографических работ будут немедленно объявлены в прибрежных предупреждениях, а также опубликованы в Извещениях мореплавателям в виде корректурного файла для бумажных и электронных навигационных карт.

Блокирование Россией Черного и Азовского морей

9 февраля главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко опубликовал в Facebook карту перекрытия районов Черного и Азовского морей на время проведения ракетных и артиллерийских учений ВМФ РФ, которые продлятся в феврале. "Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было", - написал он.

10 февраля МИД Украины выразил решительный протест в связи с решением РФ о блокировке части акватории.

Россия внезапно отменила запланированное перекрытие Азовского моря, о котором стало известно накануне. Впрочем, относительно Черного моря изменений относительно "блокады" нет - очевидно, она будет продолжаться.

Украина обратилась к ООН, ЕС и НАТО из-за блокирования Россией Черного и Азовского морей.