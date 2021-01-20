Спикер украинской делегации в ТКГ отмечает, что Россия способна бесконечно поддерживать войну на Донбассе.

Украина и Россия могут прекратить конфликт всего за один день, но для этого нужна политическая воля президента РФ Владимира Путина.

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Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире - президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках. Россия способна бесконечно поддерживать войну на Донбассе, это для нее немного стоит. Но с другой стороны, и Путин не молодеет, и санкции поджимают, и есть давление Европы. Сейчас, я надеюсь, появится давление новой администрации Соединенных Штатов, что может стать шагом к позитивным сдвигам", - отметил он.

Урегулирование на Донбассе: последние новости

12 января в Берлине в ведомстве канцлера Германии состоялись переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки». Россию на них представлял заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

18 января состоялись первые в 2021 году переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Новое совместное заседание ТКГ должно состояться 21 января.

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Автор: Дмитрий Захаров