Задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированное участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на Донбассе.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина готова допустить Международный комитет Красного Креста к задержанному россиянину Андрею Косяку, чтобы мир знал, кого Российская Федерация отправляет воевать на Донбасс.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к члену вооруженного формирования Российской Федерации Андрею Косяку", - сказал он.

Николенко отметил, что "международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа".

"Задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированное участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на территории нашего государства", - добавил дипломат.

Он отметил, что Министерство иностранных дел Украины также поручило посольствам за рубежом подробно проинформировать иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей лидеров "нормандского формата".

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"Напомню, что член вооруженного формирования РФ сейчас находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда Луганской области. Ему сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины", - отметил Николенко.

Напомним, 13 октября военные Вооруженных сил Украины задержали российского военного Андрея Косяка на Донбассе, когда российские оккупанты проводили разведку местности в районе Золотого на Донбассе.

Автор: Виталий Саенко