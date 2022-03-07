Он подчеркнул, что мирных людей расстреливают без всякой на то причины.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отмечает, что Украина фиксирует факты расстрелов мирного населения русскими оккупантами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

Отвечая на вопрос о ситуации в Гостомеле, Буче, Ирпене и Бабинцах, Монастырский отметил: "Сейчас мы контролируем часть этих населенных пунктов. Там проходят бои. Вот прямо сейчас. И час назад. И очевидно, ночью будут они продолжаться".

Министр добавил, что решается вопрос об эвакуации мирного населения, которое подвергается обстрелам, живя в подвалах без еды.

"Это, наверное, одна из крупнейших социальных, гуманитарных трагедий этого столетия. Я убежден, что эти города войдут в историю как, надеюсь, история спасения наших граждан. Но она уже вошла, как трагическая история истребления мирного населения... Мы фиксируем вместе с Вооруженными силами факты расстрела мирного населения в этих городах. Без причины, без объяснений. Просто как факт агрессии и возможного даже геноцида и отношения кадыровцев", - подчеркнул Монастырский.

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