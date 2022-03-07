Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отмечает, что Украина фиксирует факты расстрелов мирного населения русскими оккупантами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.
Отвечая на вопрос о ситуации в Гостомеле, Буче, Ирпене и Бабинцах, Монастырский отметил: "Сейчас мы контролируем часть этих населенных пунктов. Там проходят бои. Вот прямо сейчас. И час назад. И очевидно, ночью будут они продолжаться".
Министр добавил, что решается вопрос об эвакуации мирного населения, которое подвергается обстрелам, живя в подвалах без еды.
"Это, наверное, одна из крупнейших социальных, гуманитарных трагедий этого столетия. Я убежден, что эти города войдут в историю как, надеюсь, история спасения наших граждан. Но она уже вошла, как трагическая история истребления мирного населения... Мы фиксируем вместе с Вооруженными силами факты расстрела мирного населения в этих городах. Без причины, без объяснений. Просто как факт агрессии и возможного даже геноцида и отношения кадыровцев", - подчеркнул Монастырский.