Локализация производства оружия в нашей стране - вопрос выживания, отметили эксперты.

Чехия одобрила для украинского государства линию по производству винтовок CZ BREN 2 - это штурмовое оружие.

Производство в Украине современного западного стрелкового вооружения является крайне важным, поскольку нашему государству нужно использовать его, а не оружие российского "Калашникова", пишет Defense Express.

"Среди образцов западного вооружения, которое планируется к производству в Украине, появился и образец стрелкового вооружения, что крайне важно в условиях потребности перехода с "Калашникова" на западные современные штурмовые винтовки", - говорится в материале.

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Эксперты отметили, что локализация производства оружия на нашей территории - это вопрос выживания, возможности сделать максимальной мощность армии Украины.

"Именно поэтому предложение Чехии насчет локализации CZ BREN 2 более чем интересно. Особенно учитывая то, что найти собственную альтернативу западному стрелковому вооружению Украина объективно вряд ли сможет. Потому что ни соответствующей конструкторской школы, ни массового производства в Украине стрелкового вооружения не было", - отмечается в материале.

Первая версия CZ BREN появилась в 2009 году. Позже оружие существенно переделали, и оно получило название CZ BREN 2. Эта штурмовая винтовка стала ощутимо легче - на 0,5 кг и, в частности, был упрощен ее разбор.

Особенностью всех версий этого оружия является то, что оно создавалось как модульное - то есть, сменив ствол и вкладку шахты магазина можно перейти с патронов 7,62×39 мм на 5,56×45 мм и наоборот.

Стоит отметить, что не только Чехия решила вооружить этой винтовкой свою армию, но и Венгрия.

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30 сентября стало известно, что Чехия разрешила Украине производить свои штурмовые винтовки CZ BREN 2. Это вооружение в локальной версии будет называться "Сич". По данным СМИ, вероятно, наши воины на фронте уже используют CZ BREN 2.

В конце сентября президент Владимир Зеленский сообщил о том, что был создан Альянс оборонных индустрий. К этому Альянсу могут присоединиться компании, которые готовы "вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира". По данным Министерства иностранных дел Украины, к Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 38 компаний из 19 государств мира.

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