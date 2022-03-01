Они призвали войско отказаться выполнять приказ о нападении на Украину и встать на ее сторону.

Белорусские добровольцы призвали армию своей страны отказаться воевать с Россией против Украины.

Об этом они сообщили в видеообращении.

Добровольцы отметили, что в 2020 году в Беларуси захватил власть самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Всю страны фактически захватили в заложники. А теперь Путин и Лукашенко напали на Украину.

"Вас пытаются отправить на войну, которую ведет Путин. Это никакая не спецоперация по "денацификации" и "демилитаризации" Украины. Украина борется за свою свободу. Это Великая Отечественная война для украинцев. В 2020 году вам трудно было сделать моральный выбор. Этот моральный выбор не поздно сделать еще сегодня", - заявил один из добровольцев.

Он призвал белорусских военных переходить на сторону Украины, ведь на ее стороне воюют и беларуси.

"Ребята, оставайтесь дома и с вами все будет хорошо. В крайнем случае, когда вас все-таки загонят в Украину, при первой возможности сдавайтесь в плен. Украинская власть будет относиться к вам не как к военнопленным. У вас будет возможность получить политическое убежище в Украине, или в любой стране Европы на ваш выбор. Ребята, мы на правильной стороне. Сделайте и вы свой выбор. Жыве Беларусь!"- заявил второй доброволец.