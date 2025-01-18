В Киеве погибли три человека, информация о четвертой жертве не подтвердилась.

Сегодня утром Россия атаковала ракетами Киев и Запорожье, есть погибшие и много раненых.

Сначала в КГВА сообщали о четырех погибших и трех раненых. Впоследствии глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что информация о четвертой жертве, к счастью, не подтвердилась.

По его словам, в результате российской атаки погибли три человека - двое мужчин 43-х и 25-ти лет, и 41-летняя женщина. Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь на месте, но от госпитализации отказались.

Частично разрушено производственное здание, заведение питания, бизнес центр, торговый центр, магазин и 10 автомобилей. Повреждены также вход и выход станции метро "Лукьяновская".

В Офисе Генпрокурора сообщили, что погиб охранник заведения питания и мужчина и женщина, которые находились в микроавтобусе.

Что касается жертв в Запорожье, то, по данным Нацполиции, по состоянию на 11.15 количество раненых составляет 10 человек, судьба трех остается неизвестной. В городе также разрушена инфраструктура, повреждено жилье, магазины. Спасательная операция продолжается до сих пор.

На атаку уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Все, кто помогает российскому государству в этой войне, должны быть под таким давлением, чтобы оно было ощутимо не меньше, чем эти удары. Мы можем сделать это только в единстве со всем миром", - подчеркнул президент.

Он также добавил видео последствий удара.