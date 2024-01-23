Вследствие массированной ракетной атаки российских захватчиков по Павлограду Днепропетровской области погиб один человек. Об этом утром сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, в Павлограде на эту минуту один погибший.
"Еще одному мужчине медики сейчас оказывают всю необходимую помощь! Он жив", - заявил глава ОВА.
Ракетный удар по Украине 23 января - подробности
Как сообщал УНИАН, утром россияне совершили ракетную атаку по Украине. В частности, в Киеве пострадали несколько районов.
В Святошинском районе загорелись легковые авто и здание. В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной повыбивало окна. В Печерском районе попадание в нежилое здание. В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракету. Происходит эвакуация людей из дома.
Сейчас 9 человек пострадали в Соломенском и Святошинском районах столицы в результате утренней атаки врага. 8 человек госпитализировали. В частности одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия. А одному, 13-летнему парню, оказали помощь на месте.
Также россияне нанесли удар по Харькову и области. В пригороде областного центра есть четыре "прилета". Позже стало известно, что враги ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова, и под завалами люди.
В результате вражеской атаки в частном секторе повреждены жилые дома, предварительно известно, что пострадала женщина, и есть осколочные ранения у детей, написал в Facebook руководитель следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
"... В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей. Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы. Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно - двумя ракетами С-300", - отметил он.