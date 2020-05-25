Силы ООС ювелирно уничтожили позиции российских оккупантов: яркое видео

Из уничтоженной позиции оккупанты постоянно осуществляли обстрелы.

В сети появилось видео «ювелирного» снижение позиции российских оккупантов на Донбассе, с которой они осуществляли обстрелы сил ООС.

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Видео обнародовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, высокоточный удар по оккупантам осуществили артиллеристы 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Работает "54-ка". Подавляет позиции боевиков, с которых ведется обстрел украинских военных. Фронтовым языком, такая поразительная точность называется "ювелирной"», – сообщил журналист.

Как сообщал УНИАН, с начала суток оккупанты уже пять раз нарушили режим тишины на Донбассе.

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