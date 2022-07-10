Из-под завалов спасены 5 человек.

Количество убитых в результате ракетного обстрела Часового Яра на Донетчине выросло до 10.

Об этом сообщает ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"В 11:26, во время проведения аварийно-спасательных работ, обнаружено тело еще 1 погибшего лица (анкетные данные уточняются). Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 10 погибших человек, спасены из-под завалов 5 человек", - говорится в сообщении.

Удар по Часовому Яру: что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 9 июля РФ ударила по Донетчине. Враг атаковал Часов Яр ракетами из "Ураганов".

В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели, пытаются спасти тех, кто оказался под завалами.

Как отметили в ГСЧС, под завалами может находиться еще 34 человека, из них 1 ребенок (мальчик 9 лет).

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