Российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать противовоздушную оборону, отметил президент.

В результате ракетного удара по Кривому Рогу, который нанесли российские захватчики, уже известно о 6 погибших и 11 раненых. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

В частности, как отметил глава государства, ежедневно и ежечасно российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО.

"Ракетный удар россиян по Кривому Рогу. На данный момент 11 раненых людей и 6 погибших. Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы", - отметил Зеленский.

По его убеждению, современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, украинских городов и позиций. "И мы максимально нуждаемся в них", - добавил президент.

Ракетный террор России - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего есть пострадавшие. Около 15:45 Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Сегодня ночью россияне нанесли комбинированный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА. Одной из основных целей ракетной атаки врага стала украинская столица.

Утром Воздушные силы сообщили, что всего было запущено оккупантами 30 средств воздушного нападения. Нашими силами ПВО сбито 29 воздушных целей: 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 24 ударных БпЛА типа "Shahed". Не удалось сбить 1 баллистическую ракета "Искандер-М", которую выпустили с ВОТ Крыма.

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