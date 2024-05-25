Известно о двух погибших людях, по меньшей мере 11 ранены.

Враг попал в строительный гипермаркет в Харькове, есть информация о жертвах и пострадавших. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

Сначала он отметил, что, по предварительной информации, "прилет" в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Позже написал, что враг, вероятно, ударил по строительному гипермаркету.

"Предварительно - попадание произошло в строительный гипермаркет. Есть информация о жертвах и пострадавших - требует уточнения". - написал Терехов. Видео дня

В свою очередь руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по гражданской торговой инфраструктуре.

"Возник пожар. Количество пострадавших устанавливается", - отметил он.

Через несколько минут Синегубов уточнил, что уже известно об одном погибшем человеке, по меньшей мере четыре ранены. Впоследствии стало известно о втором погибшем человеке, количество раненых увелиличось до 11.

"У нас большое количество людей пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей – это чистый терроризм", – сообщил впоследствии Терехов.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал соотношение потерь на Харьковщине. По его словам, потери агрессора в 8 раз превосходят украинские.

Как сказал Зеленский, за неделю на фронте погибает 2-3 тысячи российских военных.

Ранее депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук рассказал, где пытаются продвинуться оккупанты. По его словам, сейчас идут бои по реке Волчья, и северная часть города Волчанск захвачена или находится в серой зоне.

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