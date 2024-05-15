Повреждены объекты инфраструктуры.

Российские оккупанты ударили по городу Днепр, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Он отмечает, что уже известно о двух погибших и о раненых. Также повреждены объекты инфраструктуры.

"Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура. Предварительно, двое погибших. Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются", - написал Лысак. Видео дня

В свою очередь председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщает, что вражескую ракету сбили в Днепровском районе.

При этом он также отмечает, что из-за атаки была повреждена инфраструктура, есть погибшие.

Последние удары РФ по Украине

Сегодня Россия также ударила по Николаеву. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о двух "прилетах". Он отмечает, что есть пятеро пострадавших. "Всем медицинская помощь оказана амбулаторно", - добавил он.

Российскую атаку по Николаеву прокомментировал в телемарафоне начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Враг в очередной раз нанес ракетный удар по одному из частных предприятий. Известно о пострадавших - работниках этого предприятия. Продолжаются соответствующие следственные действия, фиксируются военные преступления РФ и продолжается устранение последствий попадания специалистами ГСЧС", - сказал он.

По данным регионального управления ГСЧС, днем 15 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву и попали в промышленную зону. По данным спасателей, возник пожар СТО площадью 400 кв. м. Загорелось здание и автомобили, которые находились рядом.

"Известно о трех пострадавших, их состояние средней тяжести. Сейчас работают отделения 3 и 4 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно координационного центра. Также привлечен тактический робот Magirus Wolf R1. Для бесперебойной подачи воды привлечены две водовозки", - рассказали в ГСЧС.

Говорится, что пожар локализован, его ликвидация продолжается.

Тем временем начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что сегодня, 15 мая, около 14.30 вражеская авиация нанесла удар по Херсону.

"В Центральном районе повреждены дома, машины, возник по крайней мере один пожар. Есть раненые. Предварительно речь идет о 5 людях. Один травмированный госпитализирован", - написал он.

По данным Херсонской ОГА, днем российские террористы атаковали Херсон с авиации - попадание произошло по Центральному району города. Повреждены жилые дома и образовательное учреждение.

"Сейчас известно о семи пострадавших. Самому младшему пострадавшему - 15 лет. Парень получил ранения носа и плеча", - рассказал глава ОГА Александр Прокудин.

Также 39-летняя женщина получила взрывную травму, осколочное ранение живота и перелом костей таза, у 32-летнего мужчины - взрывная травма и ушиб головы. Также со взрывными травмами "скорая" доставила в больницу херсонок, 58 и 40 лет. Еще у одной горожанки, 39 лет, - контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы, а у 78-летней женщины - взрывная травма, ранение лица и руки.

По данным главы Херсонской МВА Романа Мрочко, по состоянию примерно на 17:40 было известно о 17 раненых в результате авиаудара: 15 пострадавших госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.

Враг в среду также атаковал Харьков. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что около 10:00 ч от вражеского обстрела разрушениям подверглось здание амбулатории общей практики семейной медицины в с. Малая Даниловка, а также помещения общежития и частные дома.

"В результате обстрела ранения получили четыре работника медучреждения", - отмечает он.

При этом Синегубов отметил, что трем медикам была оказана амбулаторная помощь, а медицинская сестра амбулатории была госпитализирована с черепно-мозговой травмой в больницу.

В свою очередь издание Business Insider пишет, что Россия начала наносить удары в стиле HIMARS. По данным аналитиков, теперь оккупанты научились бить прицельно и скоординировано, имея данные с беспилотников.

В частности, агрессор начал запускать увеличенное количество беспилотников за пределы позиций ВСУ, получая разведданные о позициях критически важного вооружения и объектов. Затем эти объекты могут стать целями для атак управляемыми тактическими ракетами.

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