На днях украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-25. Вражеский летчик катапультировался, но погиб.

У сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"На днях украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-25. Вражеский летчик катапультировался, но погиб. Сбитый российский пилот стал одним из многих тысяч оккупантов, которые пришли "на Украину", а останутся навсегда в украинской земле. Однако этот случай имеет свою особенность и пополнил статистику сбитых асов Путина, у которых после катапультирования не раскрылся парашют", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что в настоящее время проводится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов российских фашистов, из предварительных результатов следует, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его умышленная неправильная укладка перед вылетом.

"На первый взгляд это парадоксальный вывод. Однако, исходя из того, что российским матерям для удовлетворения геополитических амбиций кремлевского карлика Путина необходимо развернуть поистине стахановское движение по рождению не детей, а танкистов, артиллеристов и специалистов других военных специальностей, многие тысячи которых стали удобрением для украинских черноземов, такой вариант не следует полностью исключать. Тем более каждый из российских летчиков, которые совершают боевые вылеты в украинское небо, убивают украинских женщин и детей, разрушают 500-килограммовыми бомбами и ракетами наши города, имеющие тысячелетнюю историю, по международным канонам – военный преступник, который будет осужден на большой тюремный срок. Отдавать таких людей в руки правосудия и открыть правду всему миру – это как-то не по кремлевским правилам. Лучше летчику перед вылетом силами традиционно серенького и незаметного особиста (наследника "Железного Феликса" и мелкого Путина) немного "подправить" парашют", - подчеркнули в разведке.

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