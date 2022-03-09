Теперь у них проблемы с обеспечением.

У российских оккупантов начались большие проблемы с обеспечением.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины со ссылкой на перехваченные разговоры оккупантов.

Так, на перехваченных пленках СБУ слышно, как один из захватчиков жалуется своей жене, что об оккупантах забыло руководство.

И это при том, что его рота – это подразделение обеспечения. То есть ее основная задача – поставлять ресурсы другим российским оккупантам, которые ушли вглубь территории Украины.

"Поэтому сейчас враг деморализован и уже взялся за "исконно русский обычай" – пьянствовать. Параллельно они нападают на украинских крестьян и заправки, пытаясь получить хоть какое-то обеспечение", - говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что оккупанты везде получают достойный отпор наших защитников.

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