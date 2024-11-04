Этой ночью по небу Украины курсируют группы российских беспилотных летательных аппаратов. Об их передвижении информируют Воздушные силы ВСУ.

Согласно данным от 00:22, группу дронов фиксируют на северо-западе Черниговской области, они держат курс на юго-запад. Группа БПЛА летит с востока Житомирщины на Белую Церковь, а БПЛА на границе Киевской и Черкасской областей - на Черкассы.

Также военные предупреждают о БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей (курсом на юго-запад), на севере Полтавщины (в Черкасскую область) и к северу от Измаила в Одесской области (западный курс).

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