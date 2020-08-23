В центре Киева полиция задержала "стрелка" "ДНР"
14:38, 23 августа 2020Война
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У мужчины был при себе «военный билет ДНР» и удостоверение «народного ополченца Донбасса».
«Майданом Независимости» разгуливал «народный ополченец Донбасса» / фото npu.gov.ua
В Киеве на станции метро «Майдан Незалежности» правоохранители задержали «стрелка» так называемой «ДНР».
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
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Правоохранители на станции метро «Майдан Независимости» заметили подозрительного мужчину. Его пригласили в комнату полиции. Там выяснилось, что мужчина прибыл в Киев с временно оккупированной территории. Правоохранители обнаружили у него «военный билет ДНР» и удостоверение «народного ополченца Донбасса». Задержанного передали сотрудникам Службы безопасности Украины.
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