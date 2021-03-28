По словам журналиста Станислава Асеева, все трое причастны к жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства.

Расследователи международной организации Bellingcat установили личности трех ключевых военных преступников с российским гражданством, которые причастны к пыткам в подконтрольной боевикам «ДНР» тюрьме "Изоляция" в Донецке.

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Станислав Асеев, который пережил плен у террористов.

По его словам, все трое причастны к жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства:

Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 года рождения, позывной "Толстый". Паспорт гражданина РФ: серия 6019 № 587195. Занял место Палыча (Куликовского Дениса) как куратора "Изоляции".

Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980 года рождения, позывной "Бут". Паспорт гражданина РФ: серия 6019 № 616516. Правая рука Кривоноса, один из старших по смене.

Еремичев Руслан Владимирович, 15.07.1979 года рождения, позывной "Ермак". Паспорт гражданина РФ: серия 6019 № 627493. Главный любитель молодых девочек на "Изоляции".

"Теперь, имея данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, что, надеюсь, будет инициировано в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИДом", - написал Асеев.

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Также он сообщил, что вскоре будет выложена информации об их шефе - Ленине.

"Вы люди примерно одного "достоинства", но разница в том, что он отжал миллионы и может в любой момент раствориться с ними в России, - а вы вошли в самую позорную страницу истории как военные преступники за 40 тысяч рублей зарплаты и палку колбасы, которую отжимаете на "Изоляции" у пленных из передачек. Я 28 месяцев слушал, как вы избиваете женщин в соседних камерах, заставляете петь песни под пытки и затаскиваете людей с электроожогами в камеры, где они и дальше должны "держать стену плача", - написал Асеев.

Что такое "Изоляция"

"Изоляция" - печально известная секретная тюрьма боевиков ОРДО, подчиняется так называемому "МГБ ДНР". Была сформирована в июне 2014 года на базе захваченного боевиками арт-фонда "Изоляция", оборудованного на территории старого завода.

Об "Изоляции" известно немного. По информации СМИ, ее узники могут годами сидеть там без суда и следствия. В отношении задержанных практикуются пытки. При этом значительная доля задержанных - граждане РФ и бывшие боевики "ДНР".

Станислав Асеев был освобожден из плена боевиков в декабре 2019 года, в рамках обмена.

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Автор: Денис Прядко