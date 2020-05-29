Боевики на Донбассе заговорили об ограничении доступа к Twitter

Главарь оккупантов заявил, что солидарен с позицией президента США Дональда Трампа.

Главарь боевиков на Донбассе Денис Пушилин заявил о планах ограничить доступ к соцсети Twitter на временно оккупированной части области.

Читайте такжеК главарю "ДНР" Пушилину приехал куратор из России - СМИОб этом он написал в своем Twitter.

«Солидарен с позицией Дональда Трампа относительно правил конфиденциальности в сети Твиттер! Рассмотрим вопрос об ограничении доступа к Твиттеру на территории ДНР», – отметил он.

До этого подконтрольные боевикам СМИ сообщали, что аккаунт Пушилина сломали. В Twitter от его имени выразили сочувствие жителям Донбасса, которые пострадали от обстрела боевиками жилого квартала.

29 мая Пушилин заявил, что доступ к его учетной записи восстановили. Он также отметил, что восстановить страницу в соцсети ему помогало «руководство РФ».

Ранее УНИАН писал, что Трамп поручил урегулировать работу соцсетей, подписав соответствующий указ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram