Боевики на Донбассе заговорили об ограничении доступа к Twitter
Главарь боевиков на Донбассе Денис Пушилин заявил о планах ограничить доступ к соцсети Twitter на временно оккупированной части области.
Читайте такжеК главарю "ДНР" Пушилину приехал куратор из России - СМИОб этом он написал в своем Twitter.
«Солидарен с позицией Дональда Трампа относительно правил конфиденциальности в сети Твиттер! Рассмотрим вопрос об ограничении доступа к Твиттеру на территории ДНР», – отметил он.
До этого подконтрольные боевикам СМИ сообщали, что аккаунт Пушилина сломали. В Twitter от его имени выразили сочувствие жителям Донбасса, которые пострадали от обстрела боевиками жилого квартала.
29 мая Пушилин заявил, что доступ к его учетной записи восстановили. Он также отметил, что восстановить страницу в соцсети ему помогало «руководство РФ».
Ранее УНИАН писал, что Трамп поручил урегулировать работу соцсетей, подписав соответствующий указ.
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