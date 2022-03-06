Также в россии не работает ряд туристических сервисов.

Сервисы Expedia, Booking и Airbnb больше не работают в РФ, а туры для россиян подорожали на 80%.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по развитию туризма (ГАРТ) Украины.

"Мировые компании массово прекращают свою работу на территории РФ из-за российского вторжения в Украину и введения в связи с этим санкций Запада. Касается это и туристической отрасли. Всемирная туристическая организация (ЮНВТО) созвала экстренную сессию Исполнительного совета, на которой будет рассмотрен вопрос о прекращении членства россии в организации. Услуги Booking.com, Airbnb и Expedia уже прекратили работу в стране-агрессоре", – говорится в сообщении.

По данным агентства, уже через несколько дней после введения тотальных санкций население россии стало ощущать на себе их последствия и в туристической сфере. Закрытие авиасообщения с цивилизованным миром повысило стоимость туров в Турцию и Египет, пока открытых для россиян.

По данным профильной ассоциации, отдых в Турции для россиян подорожал на 80%, в Египте – на 65%. Главной причиной роста цен называют падение курса рубля к мировым валютам.

Так, к началу военных действий средний чек десятидневного тура в Турцию, включая размещение на двоих в гостинице 3* и страхование, составил 73 тыс. руб. Сейчас такой тур стоит уже не менее 127 тыс. руб. Цены на самые доступные туры выросли более чем на 80%.

Отмечается, что отдых в Турции в отелях 4* и 5* с системой "все включено" теперь стоит более 177,5 тыс. руб. и свыше 180 тыс. руб. соответственно.

"Если говорить о Египте, то до начала вторжения рф в Украину туры в эту страну с размещением в отеле 3* можно было купить за 81 тыс. руб. на двоих, а на данный момент подобный уже стоит 134 тыс. руб. на двоих. Цена выросла на 65%. Также российские туроператоры подчеркивают, что "горячих туров" в Турцию и Египет в нынешних условиях ждать не стоит", – сообщили в ГАРТ.

Кроме того, авиакомпания "Аэрофлот" объявила, что с 8 марта временно останавливает все международные рейсы, кроме полетов в Беларусь, "в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов". Ограничения также затронут международные направления авиакомпаний "Россия" и "Аврора".

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