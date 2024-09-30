В ночь на понедельник, 30 сентября, Украина оказалась под ракетной и дроновой атакой российских оккупационных войск.

По состоянию на 00:55 воздушная тревога звучит во всех областях страны, кроме Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Львовской и Волынской. Существует угроза беспилотных летательных аппаратов и баллистического вооружения с юга.

В 00:39 Командование Воздушных сил ВСУ призвало жителей Кривого Рога пройти в укрытие, а уже через две минуты военные сообщили о новых пусках в сторону города. По данным Общественного, там слышали звуки взрывов.

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Обновлено в 01:20: БПЛА фиксируют на границе Харьковщины и Полтавщины, курс западный. Также "Shahed" заметили в Сумской (юго-западный курс), южной части Черниговской (западный/юго-западный), западной части Полтавской (западный) и северной и южной частях Черкасской области (западный курс).

Военные сообщают о беспилотниках в восточной и южной частях Киевской области (юго-западный/западный курс), западной части Кировоградской области (северный), южной части Винницкой области (северо-западный), на границе Винницкой и Одесской областей (северный) и северной части Николаевской области (северо-западный курс).

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