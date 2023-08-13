Есть угроза применения крылатых ракет.

Вечером в воскресенье, 13 августа, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

На карте тревог "покраснели" Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Черкасская, Днепропетровская, Кировоградская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области.

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины предупреждали, что на восточном и юго-восточном направлениях наблюдается активность российской тактической авиации, поэтому существует угроза применения авиационного вооружения.

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Позже они заявили, что в акватории Азовского моря зафиксирован российский бомбардировщик Ту-22М3. "Существует угроза применения крылатых ракет", - говорится в сообщении.

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