Россияне, по словам Резникова, уклоняются от прямых ответов и не имеют собственной позиции.

Российская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы не имеет представителей с собственной позицией - это видно по их поведению на заседаниях.

Такое мнение высказал член украинской делегации, вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников в эфире канала "Украина 24".

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"К сожалению, пока по определенным соображениям России они там не делегировали субъектных переговорщиков. Там люди несубъектные, они не имеют собственной позиции, а у представителей России нет ни одного примера, чтобы они выразили свою собственную позицию. Они постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы, потому что нет вот этой субъектности. Они перепуганные сидят, и это видно", - сказал украинский вице-премьер.

Он подчеркнул, что РФ нужно определиться со своей позицией на переговорах ТКГ.

"Поэтому при принятии решения, если Россия будет действительно заинтересована в переговорах, она должна дать им эту субъектность. Единственный человек, который имеет субъектность в этих переговорах, - это представитель президента Путина в политических советниках в нормандском формате. Там субъектность есть, а в "Минске", к сожалению, пока этого нет", - сказал он.

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Автор: Юрий Годован