Российская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы не имеет представителей с собственной позицией - это видно по их поведению на заседаниях.
Такое мнение высказал член украинской делегации, вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников в эфире канала "Украина 24".
Читайте такжеВ Беларуси заявили, что не собираются нападать на Украину и обратились к Киеву из-за ТКГ
"К сожалению, пока по определенным соображениям России они там не делегировали субъектных переговорщиков. Там люди несубъектные, они не имеют собственной позиции, а у представителей России нет ни одного примера, чтобы они выразили свою собственную позицию. Они постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы, потому что нет вот этой субъектности. Они перепуганные сидят, и это видно", - сказал украинский вице-премьер.
Он подчеркнул, что РФ нужно определиться со своей позицией на переговорах ТКГ.
"Поэтому при принятии решения, если Россия будет действительно заинтересована в переговорах, она должна дать им эту субъектность. Единственный человек, который имеет субъектность в этих переговорах, - это представитель президента Путина в политических советниках в нормандском формате. Там субъектность есть, а в "Минске", к сожалению, пока этого нет", - сказал он.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- На режиме прекращения огня на Донбассе "крест не поставили" - Арестович
- Кравчук: новое наступление РФ на Украину может перерасти в третью мировую войну
- Кравчук назвал главное условие для дальнейших переговоров с Россией в ТКГ
- Россиян пришлось предупреждать о применении оружия из-за провокаций в море - журналист
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram