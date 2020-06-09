Опоздали и грубили: журналист сообщил детали встречи нового состава ТКГ

Россия не выражала протест против появления переселенцев в украинской делегации.

Во время сегодняшнего заседания политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу представители оккупированных территорий хамили и пытались спровоцировать словесную перепалку.

Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский, который принял участие в видеоконференции.

Он отметил, что российская сторона опоздала почти на 40 минут, но «у россиян такое случается регулярно».

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«Пытаясь хотя бы как-то перекрутить ситуацию в свою пользу и сохранить лицо, представитель «ЛНР» Родион Мирошник несколько раз называл нас «представителями консультативного совета», на что модератор конференции господин Пьер Морель подчеркнул, что консультативный совет не создавался», – написал журналист.

Также Казанский добавил, что Россия не выражала протест против появления переселенцев в украинской делегации.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что до конца будет бороться за Минские договоренности, но есть план «В» и план «С» относительно Донбасса

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