Представители ОРДЛО от Украины будут принимать участие в ТКГ постоянно - Офис президента

Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации - представители ОРДЛО Украины будут принимать участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.

Впервые в составе украинской делегации в ТКГ приняли участие представители ОРДЛО с целью проведения предусмотренных минскими договоренностями консультаций.

Об этом сообщает Офис президента.

Отдельные районы Донетчины представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганщины - председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Читайте такжеОпоздали и грубили: журналист сообщил детали встречи нового состава ТКГ

Представители ОРДЛО Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта.

Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации - представители ОРДЛО Украины будут принимать участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram