По словам Гармаша, Украина стала жестко говорить с РФ.

Украина ужесточила свой метод ведения переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом рассказал участник политической подгруппы ТКГ, журналист Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24".

Среди прочего он сообщил детали прошедшего в среду, 25 ноября, заседания переговорной группы.

"Никто Украине не ставил ультиматум, скорее Украина начала говорить жестким языком с Россией. Скорее это мы принципиально поставили вопрос… Российская сторона уже давно не ставить никаких вопросов о конституционных поправках. Потому что в Минских договоренностях давно написано, что – конституционная реформа, в основе которой лежит децентрализация, с учетом особенностей самоуправления в ОРДЛО", - сказал он.

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"Сейчас представители России от ОРДЛО выдвинули некий план, что до 2050 года они хотят получить особые полномочия. Но мы не берем на обсуждение документы, поданные нелегитимным участником процесса, они не являются стороной в ТКГ. Мы потребовали, чтобы Россия взяла на себя ответственность и подала этот план как план России", - отметил он.

Гармаш убежден, что переговоры сейчас не находятся в тупике.

"Как можно говорить о тупике в мирном процессе, если у нас 6 лет до этого ничего не происходило, а сейчас хотя бы что-то происходит. Самое существенное сейчас, что мы сменили тактику, мы стали более жесткими в том плане, что мы начали требовать от России ответственности за то, что происходит", - сказал он.

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Автор: Юрий Годован