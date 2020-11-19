Очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября.

Российская сторона отказалась провести заседание политической подгруппы и подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на странице украинской делегации в ТКГ в Facebook.

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"К сожалению, несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ, провести заседание политической подгруппы и подгруппы по безопасности российская сторона отказалась", - говорится в заметке.

Очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября.

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Автор: Татьяна Поляковская