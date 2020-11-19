Российская сторона отказалась провести заседание политической подгруппы и подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении на странице украинской делегации в ТКГ в Facebook.
Читайте такжеНа Донбассе погиб украинский десантник
"К сожалению, несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ, провести заседание политической подгруппы и подгруппы по безопасности российская сторона отказалась", - говорится в заметке.
Очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября.
Срыв перемирия: что известно
- Боевики на Донбассе открыли огонь в районе Новотроицкого
- Российские оккупанты в ОРДЛО устроили масштабные военные учения – разведка
- Оккупанты на Донбассе из гранатомета один раз нарушили режим тишины
- Оккупанты уже неделю блокируют работу КПВВ на Донбассе – украинская делегация ТКГ
- Боевики дважды обстреляли украинских военных на Донбассе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram