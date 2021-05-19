Украинская делегация заявляет, что сегодня стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое» с неподконтрольной украинскому правительству стороны.

Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш намерен ознакомиться с ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда «Счастье» и «Золотое» на линии разграничения в Луганской области.

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в Facebook по итогам сегодняшнего заседания в формате видеоконференции.

В частности, стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое» с неподконтрольной украинскому правительству стороны.

Координатор гуманитарной подгруппы ТКГ от ОБСЕ, посол Тони Фриш подтвердил свою готовность посетить эти КПВВ для объективной оценки выполнения условий для их открытия.

Кроме того, украинская сторона предложила согласовать план разминирования с планом допуска ремонтных групп к ключевым объектам критической инфраструктуры на линии разграничения с учетом того, что большинство таких объектов находится именно на участках, которые предварительно запланированы для разминирования в соответствии с решениями лидеров "нормандской четверки" по итогам Парижского саммита в декабре 2019 года.

В этой связи стороны согласились, что конкретные меры должны быть отработаны в ходе последующих заседаний подгруппы по безопасности.

"Основная цель такого комплекса мероприятий - создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов критической инфраструктуры, которые прежде всего обеспечивают потребности гражданского населения", - добавили в ТКГ.

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Автор: Виталий Саенко