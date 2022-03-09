На видео запечатлен, в частности, уничтоженный танк.

Под Сумами силы территориальной обороны разбили технику оккупантов.

Об уничтожении техники противника в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко и опубликовал фото и видео с места происшествия.

На видео видно, в частности, уничтоженный танк.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, вражеские бомбы не раз падали на Сумы.

По сведениям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала войны РФ против Украины уже погибли 474 гражданских.

В Генштабе Вооруженных сил Украины 9 марта сообщили, что в нашей стране уже ликвидированы более 12 тысяч оккупантов и много вражеской техники.

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