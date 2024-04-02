Украинские агенты проводят "психологические операции" после теракта в "Крокус Сити Холл", чтобы дестабилизировать российское общество.

Украинские агенты проводят "психологические операции", чтобы дестабилизировать российское общество, разжигая антимигрантские настроения после теракта в "Крокус Сити Холл".

Россия, страна, состоящая из почти 200 этнических групп и 21 национальной республики, имеет долгую историю угнетения меньшинств. И, как заявил The Times руководитель Украинского центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, для Украины эта напряженность между славянскими и неславянскими этносами России является "плодородной почвой", на которой можно использовать разногласия и недоверие среди российской общественности.

Проникая в местные российские чаты Telegram, украинские агенты работали над тем, чтобы усилить противостояние среди этнических групп.

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[Террористическая атака] спровоцировала межнациональный раскол в России, и, конечно, нам очень выгодно поддерживать там любые национальные расколы и разжигать их информационно", - сказал Коваленко.

Так, после утечки видеозаписи о том, как российские спецназовцы отрезают ухо одному из подозреваемых в теракте "Крокус Сити Холле", ЦПД пытался усилить симпатии к террористам среди популярных среди таджиков групп Telegram, чтобы настроить их против российских спецслужб. После того, как в сети появилось мнение, что солдат, державший нож, был чеченцем, украинцы воспользовались возможностью усилить античеченскую вражду и среди этнических россиян.

"Россия - это колосс на глиняных ногах, который нужно потрясти со всех сторон, если мы хотим выиграть эту войну. Мы должны трясти его любыми средствами, и информация для этого является критической. Мы используем то, что можем, потому что мы знаем, что разжигая эту этническую напряженность, мы ослабляем Россию", - говорит Коваленко.

Российская дезинформация в Украине

Как писал FT, в последнее время российские дезинформационные кампании, направленные на подрыв поддержки Украины в Европе, значительно выросли в масштабе, мастерстве и скрытности.

Россия сочетает большую тонкость и правдоподобие в своих сообщениях с автоматизацией, и это делает ее подрывные атаки более эффективными и борьбу с ними более сложной.

В частности, в таких кампаниях берут элементы реальности, а затем искажают их, чтобы создать другое впечатление. Соответственно опровергнуть такие кампании трудно, потому что основные элементы часто не поддаются фальсификации.

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