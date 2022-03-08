Также Арестович призвал украинцев не верить фейкам.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время брифинга заявил, что российские оккупанты замедлили продвижение по городам Украины.

"Те силы, которые продолжают движение, движутся малыми силами, проводят разведку и не составляют угрозу в тех местах, которые они отмечают в своих сообщениях", - сказал Арестович.

Также он добавил, что украинцам не стоит верить в фейки, которые распространяют оккупанты. По его словам, из-за отсутствия успехов на земле и в воздухе усилия захватчиков перенесены на информационно-психологическую войну.

"Поэтому 2-3 дня мы слышим о захватах городов. Наша задача - не верить в их лживые сообщения", - добавил Арестович.

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