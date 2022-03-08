Алексей Арестович / facebook.com/alexey.arestovich
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время брифинга заявил, что российские оккупанты замедлили продвижение по городам Украины.
"Те силы, которые продолжают движение, движутся малыми силами, проводят разведку и не составляют угрозу в тех местах, которые они отмечают в своих сообщениях", - сказал Арестович.
Также он добавил, что украинцам не стоит верить в фейки, которые распространяют оккупанты. По его словам, из-за отсутствия успехов на земле и в воздухе усилия захватчиков перенесены на информационно-психологическую войну.
"Поэтому 2-3 дня мы слышим о захватах городов. Наша задача - не верить в их лживые сообщения", - добавил Арестович.