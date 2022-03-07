Перехвачены разговоры оккупантов / фото ua.depositphotos.com
Украинские спецслужбы перехватили еще один разговор российского оккупанта, который жаловался на большие потери в Украине.
Оккупант рассказывал по телефону о том, что украинские военные уничтожили целый полк - сразу 500 российских солдат.
"Офицер поймал водилу грузовика – приставил пистолет к голове, говорит: "Если ты моих сейчас из боя не отвезешь – я тебя пристрелю! Тут приехал Хабаровский отряд. Их всех убили! Никого не осталось!",- рассказывал оккупант.
Напомним, ранее украинские военные перехватили серию телефонных разговоров российских оккупантов со своими семьями, в которых захватчики признаются, что хотят дезертировать.