В направлении населенного пункта Луганское враг произвел дистанционное минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

В течение текущих суток, 28 марта, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, из которых 6 обстрелов и одно дистанционное минирование.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», возле населенных пунктов Талаковка и Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи городка Пивденное, противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм.

В направлении населенного пункта Луганское враг произвел дистанционное минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Утром, 28 марта, украинские военные в очередной раз зафиксировали, как российские наемники обустраивают существующие и создают новые оборонительные позиции в направлении линии разграничения. Работы проводились вблизи населенного пункта Водяное, несмотря на запрет.

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Автор: Денис Прядко