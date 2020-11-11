Боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим перемирия и ранили украинского военнослужащего.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.
В частности, за прошедшие сутки в районе боевых действий зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня. Обстрелы велись вблизи Водяного - там в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером применил миномет калибра 82 миллиметра. В эти сутки потерь в рядах ВСУ не было.
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С начала суток 11 ноября зафиксировано одно нарушение - вблизи Каменки. Огонь велся из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.
"К сожалению, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин сразу доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что об обстрелах было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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