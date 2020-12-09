Сутки на Донбассе прошли без потерь / Фото УНИАН
За минувшие сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, установленный в июле.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.
Неприцельные вражеские обстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы в районе города Авдеевка.
"Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, не было", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток вдоль всей линии фронта наблюдается тишина - нарушений перемирия не зафиксировано.
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