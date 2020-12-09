Потерь в рядах ВСУ нет.

За минувшие сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, установленный в июле.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.

Неприцельные вражеские обстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы в районе города Авдеевка.

"Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вдоль всей линии фронта наблюдается тишина - нарушений перемирия не зафиксировано.

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Автор: Юрий Годован