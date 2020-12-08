На Донбассе за прошедшие сутки боевики четыре раза нарушили установленное перемирие.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС, опубликованной утром во вторник.
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Обстрелы враг вел неподалеку от Водяного, используя автоматические станковые гранатометы. Кроме того, вечером в районе Новотроицкого боевики применили подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А возле Авдеевки противник произвел выстрел из ручного противотанкового гранатомета.
"Провокационные действия российско-оккупационных войск не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сводке.
Кроме того, украинские бойцы выявили факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону позиций ВСУ в районе Пивденного.
С начала текущих суток на линии фронта сохраняется тишина.
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