За сутки 31 августа в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано два вражеских обстрела со стороны российских наемников.
Об этом в утренней сводке во вторник сообщил пресс-центр штаба ООС.
В частности, провокации произошли в районе населенных пунктов Водяное и Авдеевка. В первом случае враг использовал стрелковое оружие, а во втором - подствольный гранатомет.
"Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, не было", - говорится в сообщении.
С начала новых суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано.
В штабе напомнили, что сегодня все пункты въезда-выезда на линии разграничения перешли на осенний режим работы - с 7:00 до 18:30.
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