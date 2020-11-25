В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки было зафиксировано четыре вражеских обстрела.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.
Нарушение перемирия зафиксировано в районе Шумов и Пивденного - там враг применил стрелковое оружие и подствольный гранатомет. А вблизи Водяного огонь велся из стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки снайпер террористов убил украинского воина - он умер в больнице.
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В штабе заявили, что о нарушении режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.
С начала текущих суток на линии фронта обстрелов не зафиксировано.
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