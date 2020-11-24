За сутки 23 ноября в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела.
Об этом в утренней сводке сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, боевики из 82-мм миномета стреляли неподалеку Красногоровки, а из подствольного гранатомета и стрелкового оружия враг провоцировал украинских воинов вблизи Авдеевки и дважды в районе Водяного.
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"На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.
С начала суток на Донбассе обстрелов не зафиксировано - по всей линии фронта наблюдается тишина.
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