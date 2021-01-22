Вражеский снайпер убил украинского защитника.

На Донбассе за сутки 21 января зафиксировано семь обстрелов со стороны боевиков, погиб украинский военнослужащий.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

Все нарушения перемирия пришлись на оперативно-тактическую группировку "Восток".

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"Неподалеку населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия. Также, в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка украинские защитники обнаружили пролет вражеских беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Оба БпЛА были подавлены нашими средствами РЭБ. Вблизи Пищевика противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра. Рядом с населенным пунктом Широкине оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сводке.

В районе Гнутово боевики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, там также зафиксировано присутствие вражеского снайпера.

"В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина", - заявили в штабе, добавив, что ВСУ открывали огонь в ответ на обстрелы. О нарушениях со стороны врага проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

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Автор: Юрий Годован