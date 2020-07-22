На Донбассе в результате обстрелов ранен еще один военнослужащий

С начала суток трое военнослужащих получили ранения в результате вражеских обстрелов.

Сегодня, 22 июля, на Донбассе в результате обстрелов оккупантов ранен еще один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, возле населенного пункта Пищевик противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, где и получил осколочное ранение боец.

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«Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья – удовлетворительное», - сообщили в штабе.

В общем, с начала суток трое военнослужащих получили ранения в результате вражеских обстрелов.

«Наши воины применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ. Потери оккупантов уточняются», - подытожили в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Донбассе двое военнослужащих получили осколочные ранения в результате обстрела оккупантов.

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