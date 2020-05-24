Сутки на Донбассе: один украинский боец получил ранение от вражеского обстрела

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ОС не зафиксировано.

В течение минувших суток, 23 мая, вооруженные формирования РФ на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ОС получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ОС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Украинские военные оперативно применили штатное вооружение в ответ, после чего захватчики прекратили свою активность. По данным разведки, 23 мая подразделения ОС уничтожили четверых российских оккупантов и, по меньшей мере, семерых ранили.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ОС не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что пятерых раненых бойцов из Луганщины доставили вертолетом в Днепр.

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