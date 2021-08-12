Наемники обстреляли населенный пункт, повредили частные дома жителей и близлежащие домохозяйства.

За сутки 11 августа наемники на Донбассе восемь раз нарушили режим "тишины".

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 12 августа.

Возле Новомихайловки и Новоселовки Второй российские оккупанты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм и обстреляли эти населенные пункты.

В результате обстрела Новоселовки Второй погиб мужчина 1935 года рождения. По словам военных, в населенном пункте повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

Читайте также"Спину развернуло к косты": жена погибшего на Донбассе дедушки рассказала о жутком обстреле (видео)Кроме того, обстрелом Новомихайловки боевики повредили территорию фермы и линию электропередач, что оставило без света населенные пункты Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Новомихайловка осталась и без водоснабжения.

Также оккупанты били вблизи Луганского из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Мироновского - вели огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе поселка Пески боевики обстреляли позиции украинских военных из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военный получил огнестрельные осколочные ранения.

"Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - отмечают в штабе.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10": он пересек линию разграничения.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь в ответ. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 12 августа нарушений режима прекращения огня штаб ООС не зафиксировал.

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Автор: Катерина Комолова