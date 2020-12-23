Обстрелы были неприцельными и не несли угрозы украинским бойцам, поэтому ответный огонь они не открывали.

За минувшие сутки, 22 декабря, боевики РФ на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь или ранений среди украинских защитников нет.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты вновь использовали запрещенное вооружение и применили против украинских защитников неподалеку Водяного, что на Приазовье, артиллерийские системы 122-го калибра. На этом же направлении враг несколько раз открывал огонь, но уже из гранатометов различных систем и осуществил дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве 8 единиц с помощью ПКМ-1.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Луганского и Южного вооруженные формирования РФ применили минометы 120-го и 82-го калибра, а у Южного – вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы были неприцельными и не несли угрозы украинским бойцам, поэтому ответный огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 23 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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Автор: Дмитрий Захаров