Сутки на Донбассе: боевики били по украинским позициям из минометов и ПТРК

По данным разведки, 9 мая украинские бойцы уничтожили одного российского оккупанта и еще четверых ранили.

В течение минувших суток, 9 мая, вооруженные формирования РФ на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских бойцов в результате вражеских обстрелов не было.

Читайте такжеДонецкие на войне: за украинский Донбасс воюют бойцы, среди которых много местных (видео)

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Военнослужащие ОС, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность.

По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четверых ранили.

С начала текущих суток российские оккупанты два раза открывали огонь по окрестностям Авдеевки, применив 82 мм миномет, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Защитников Орехового вооруженные формирования РФ обстреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ОС не зафиксировано.

Накануне сообщалось, что во время обстрелов возле Песков боевики ранили еще одного воина ВСУ.